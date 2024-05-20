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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE DETOX HAIR" туба 200 мл - Одеса (692068) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
94,69
Економія: -11,06 грн
83,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
63,86
Економія: -2,06 грн
61,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -7,73 грн
83,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
110,32
Економія: -16,12 грн
94,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
90,97
Економія: -15,11 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
86,44
Економія: -14,94 грн
71,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
88,62
Економія: -13,18 грн
75,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
90,69
Економія: -14,83 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
72,26
Економія: -5,62 грн
66,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
84,16
Економія: -8,52 грн
75,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
84,28
Економія: -11,25 грн
73,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
86,51
Економія: -15,01 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
81,71
Економія: -7,77 грн
73,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
86,78
Економія: -15,28 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
86,70
Економія: -15,20 грн
71,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
90,33
Економія: -10,46 грн
79,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -12,42 грн
83,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
91,48
Економія: -15,53 грн
75,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
88,81
Економія: -5,92 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
94,84
Економія: -11,58 грн
83,26 грн