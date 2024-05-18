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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE DETOX HAIR" туба 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (692068) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
90,79
Економія: -10,92 грн
79,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
64,59
Економія: -2,79 грн
61,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
110,03
Економія: -15,83 грн
94,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
86,08
Економія: -14,58 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
91,87
Економія: -8,61 грн
83,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
88,35
Економія: -12,91 грн
75,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
85,31
Економія: -12,28 грн
73,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
92,09
Економія: -16,23 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
87,32
Економія: -15,82 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
86,37
Економія: -10,73 грн
75,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
86,76
Економія: -15,26 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
71,24
Економія: -4,60 грн
66,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
86,47
Економія: -14,97 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
92,94
Економія: -17,08 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
82,32
Економія: -8,38 грн
73,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
96,13
Економія: -12,50 грн
83,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
88,96
Економія: -6,07 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
92,98
Економія: -17,03 грн
75,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
93,98
Економія: -10,44 грн
83,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
95,67
Економія: -12,41 грн
83,26 грн