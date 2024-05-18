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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ-КРЕМ З КЕРАТИНОМ 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (765922) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
299,26
Економія: -53,88 грн
245,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
348,22
Економія: -21,22 грн
327,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
331,82
Економія: -27,27 грн
304,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
339,23
Економія: -12,23 грн
327,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
338,87
Економія: -35,41 грн
303,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
345,57
Економія: -53,89 грн
291,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
336,18
Економія: -59,05 грн
277,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
307,74
Економія: -50,56 грн
257,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
334,02
Економія: -41,55 грн
292,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
338,09
Економія: -43,08 грн
295,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
344,82
Економія: -46,60 грн
298,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
346,91
Економія: -49,99 грн
296,92 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом