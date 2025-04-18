Київ
Ємність для збору калу Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)

Ємність для збору калу Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ BRISE PLUS З ЕТИКЕТКОЮ SBP60-S 60 мл №1
GBI&CLC OU
8,90 грн
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