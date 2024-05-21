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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Запоріжжя (460840) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (36)
67,38 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: (48)
79,10 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
66,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: (31)
70,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (2)
70,20 грн
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: (3)
70,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (3)
76,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
Всього: упаковка (1)
69,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (1)
66,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (3)
74,80 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: (45)
75,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: (43)
70,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: (35)
76,40 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: (20)
75,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (2)
75,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: (35)
75,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: (48)
72,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (2)
75,90 грн