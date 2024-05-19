БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Київ (460840) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Рецепти здоров'я
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Всього: (23)
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Гала аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Будемо здорові разом
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Всього: (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Гала аптека
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Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Аптека для економних
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Київ, вул. Мілютенка, 26
Рецепти здоров'я
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Київ, вул. Урлівська, 30
Гала аптека
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Київ, вул. Западинська, 15-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Лекафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
В інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Гала аптека
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Всього: (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Гала аптека
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Всього: (48)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Гала аптека
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Всього: (35)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21