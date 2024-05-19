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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Київ (460840) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (2)
75,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: (23)
77,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
75,90 грн
Галафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (10)
82,00 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: (43)
70,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: (20)
75,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: (45)
75,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Западинська, 15-А
Всього: (1)
80,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (3)
75,90 грн
Лекафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: упаковка (1)
67,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
Всього: упаковка (1)
74,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (1)
68,70 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (36)
67,38 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: (40)
75,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (4)
74,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: (48)
72,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (2)
75,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: (35)
76,40 грн