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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Харків (460840) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (36)
67,38 грн
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: (3)
70,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: (31)
75,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (2)
70,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (5)
74,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
Всього: упаковка (1)
74,70 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: (20)
75,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: (45)
75,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: (43)
70,80 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: (23)
77,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (1)
68,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (2)
75,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (10)
82,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: (40)
75,90 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Западинська, 15-А
Всього: (1)
80,50 грн