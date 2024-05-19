БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Харків (460840) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Медіт-м
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Всього: (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Аптека
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Всього: (31)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
Аптека для економних
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Всього: (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Рецепти здоров'я
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Всього: (45)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Будемо здорові разом
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Всього: (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Рецепти здоров'я
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Всього: (23)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Гала аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Гала аптека
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Всього: (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Западинська, 15-А