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БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г, №1 - Запоріжжя (163938) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
183,17 грн