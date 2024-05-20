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БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний правий, №1 - Одеса (475583) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
530,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
529,72 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
476,90 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
476,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
360,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
476,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (2)
360,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
530,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
531,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 1/49
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
529,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
393,75
Економія: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
534,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн