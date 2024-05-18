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БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний правий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475583) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
529,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 1/49
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
529,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
535,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
529,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
528,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
533,84 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
535,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
532,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
532,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
532,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
531,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
533,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
534,08 грн