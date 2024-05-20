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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Спутник 4,9 Ag, №1 - Запоріжжя (80899) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
293,50
Економія: -26,84 грн
266,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
291,74
Економія: -26,57 грн
265,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
231,49
Економія: -20,69 грн
210,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
282,10
Економія: -41,08 грн
241,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
257,60
Економія: -18,75 грн
238,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
260,08
Економія: -21,26 грн
238,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
302,85
Економія: -34,76 грн
268,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
241,81
Економія: -23,31 грн
218,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
266,83
Економія: -28,47 грн
238,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
289,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
245,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
296,92
Економія: -49,86 грн
247,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
292,82
Економія: -34,72 грн
258,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
271,46
Економія: -24,47 грн
246,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
275,33
Економія: -28,26 грн
247,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
272,30
Економія: -25,76 грн
246,54 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
282,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (4)
351,50 грн