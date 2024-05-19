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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Спутник 4,9 Ag, №1 - Харків (80899) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
294,15
Економія: -28,98 грн
265,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
289,34
Економія: -22,68 грн
266,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
286,14
Економія: -45,12 грн
241,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
231,14
Економія: -20,34 грн
210,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (2)
264,22
Економія: -25,40 грн
238,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
300,37
Економія: -32,28 грн
268,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
234,05
Економія: -15,55 грн
218,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
256,14
Економія: -17,29 грн
238,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -24,28 грн
238,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
302,05
Економія: -54,99 грн
247,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
272,55
Економія: -25,48 грн
247,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
297,46
Економія: -39,36 грн
258,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
268,53
Економія: -21,54 грн
246,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
274,05
Економія: -27,51 грн
246,54 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
289,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
245,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
282,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (4)
351,50 грн