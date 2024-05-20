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MAXI HAIR ПЛЮС БІОТИН капсули, №120 - Запоріжжя (556520) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (2)
1255,70
Економія: -237,10 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (3)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гандзюк Катерини, 1
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Всього: упаковка (2)
1123,50
Економія: -104,90 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн