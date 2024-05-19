VITA - БРОНХО СИРОП ПЛЮЩА сироп 100 мл, №1 - Харків (745867) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 7-В
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Аптекар
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Аптекар
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Віталюкс
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Мед-сервіс
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Всього: сироп (0)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Аптекар
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
Аптекар
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27