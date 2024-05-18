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VITA - БРОНХО СИРОП ПЛЮЩА сироп 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (745867) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
24,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 7-В
Всього: упаковка (3)
32,93 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
33,51 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (3)
32,87 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (4)
33,57 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (30)
36,77 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (11)
39,39 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
32,87 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
Всього: упаковка (6)
33,57 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Всього: упаковка (1)
31,91 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
31,91 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (4)
31,91 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (3)
14,38 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: упаковка (19)
66,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: сироп (0)
43,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (8)
31,91 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (8)
31,91 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (2)
31,91 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
Всього: упаковка (19)
33,51 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (8)
31,91 грн