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БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г, №1 - Харків (742881) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
14,80
Економія: -2,07 грн
12,73 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (6)
17,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (27)
15,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (10)
17,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (10)
13,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом