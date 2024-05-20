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HIPP ОРГАНІЧНІ ХРУСТКІ КІЛЬЦЯ З ПАРМЕЗАНОМ 25 г з 12 місяців, №1 - Одеса (718175) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
68,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (3)
63,74 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (3)
63,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
67,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
Всього: упаковка (1)
63,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
67,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
67,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
67,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
63,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
67,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (2)
67,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 10
Всього: упаковка (1)
63,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (2)
63,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
63,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
67,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (3)
67,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
67,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (3)
63,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (2)
67,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
68,16 грн