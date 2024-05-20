Альфажин таблетки, №20 - Одеса (748473) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Експрес фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:50
Київ, вул. Лятошинського, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 4-А