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Альфажин таблетки, №20 - Одеса (748473) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: таблетки (1)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (5)
769,00 грн
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:50
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 4-А
Всього: упаковка (2)
679,00 грн