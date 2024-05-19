Альфажин таблетки, №20 - Львів (748473) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Підлісна, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Берковецька, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Лятошинського, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Експрес фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А