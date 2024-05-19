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Альфажин таблетки, №20 - Львів (748473) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
669,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (5)
769,00 грн
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А
Всього: упаковка (2)
679,00 грн