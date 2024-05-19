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Альфажин таблетки, №20 - Харків (748473) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
Всього: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -21,21 грн
685,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (2)
679,00 грн