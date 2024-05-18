Альфажин таблетки, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (748473) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березняківська, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4