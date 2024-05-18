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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ КЛІПСОЮ-ЗАСТІБКОЮ ТОН-К-1 8 см х 3 м сірий середньої розтяжності, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (750353) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
99,00
Економія: -2,97 грн
96,03 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -3,90 грн
126,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом