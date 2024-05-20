FERTILOVIT OMEGA-3 капсули, №90 - Одеса (748461) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом