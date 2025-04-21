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Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Вінниця
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
192.5 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
362,98
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
363,22
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
363,13
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
198.0 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
374,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
370,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
370,46
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиргород, вул. Соборності, 103-А
235.2 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
355,63
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
440.2 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
351,89
Економія при броні:
-17,57 грн
334,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
513.1 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
356,72
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
564.7 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
355,92
грн
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