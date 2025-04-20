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Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Кривий Ріг
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
132.7 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
356,72
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиргород, вул. Соборності, 103-А
161.8 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
355,63
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
205.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
349,54
Економія при броні:
-15,22 грн
334,32
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
355,92
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
350.5 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
363,13
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
350.6 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
374,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
350.8 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
370,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
370,46
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
353.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
363,22
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
357.0 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
362,98
грн
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