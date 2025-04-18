Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
348,23
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
247.0 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиргород, вул. Соборності, 103-А
358.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
410.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
410.5 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
414.2 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
419.1 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія