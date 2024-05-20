Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаБЕРЕЗОВА АНТИЦЕЛЮЛІТНА МАСАЖНА ОЛІЯЦіни в аптеках

БЕРЕЗОВА АНТИЦЕЛЮЛІТНА МАСАЖНА ОЛІЯ флакон 100 мл - Львів (76052) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
802,65 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
804,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
709,01 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
804,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
732,75
Економія: -37,22 грн
695,53 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
637,45 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
804,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
767,86
Економія: -75,35 грн
692,51 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
637,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
802,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
637,45 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
842,80
Економія: -25,28 грн
817,52 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
802,65 грн