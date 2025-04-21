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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Миколаїв
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Нє болєй
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Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
263.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
305,76
Економія при броні:
-18,20 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
278.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
214,72
Економія при броні:
-13,43 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
279.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
122,06
Економія при броні:
-7,04 грн
115,02
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
279.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,06
Економія при броні:
-19,50 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
280.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
273,31
Економія при броні:
-14,51 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
280.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,19
Економія при броні:
-20,63 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
281.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
40,73
Економія при броні:
-2,67 грн
38,06
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
281.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
277,50
Економія при броні:
-18,69 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
281.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
298,65
Економія при броні:
-11,09 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
283.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
268,18
Економія при броні:
-17,44 грн
250,74
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
283.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
215,19
Економія при броні:
-13,89 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
283.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
151,90
Економія при броні:
-8,12 грн
143,78
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
285.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,83
Економія при броні:
-16,27 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
285.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
306,69
Економія при броні:
-19,13 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
287.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
306,80
Економія при броні:
-19,24 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
288.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,51
Економія при броні:
-1,75 грн
28,76
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
289.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
226,46
Економія при броні:
-10,79 грн
215,67
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
291.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
297,96
Економія при броні:
-10,40 грн
287,56
грн
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