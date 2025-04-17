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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Київ
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Нє болєй
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Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
365.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,85
Економія при броні:
-21,29 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
385.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
209,71
Економія при броні:
-8,41 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
386.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,67
Економія при броні:
-17,87 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
389.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,28
Економія при броні:
-1,53 грн
28,76
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
392.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
229,54
Економія при броні:
-13,87 грн
215,67
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
392.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
304,61
Економія при броні:
-17,05 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
393.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
305,27
Економія при броні:
-17,71 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
394.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
39,62
Економія при броні:
-1,56 грн
38,06
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
395.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
122,76
Економія при броні:
-7,73 грн
115,02
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
395.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,84
Економія при броні:
-15,28 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
395.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,07
Економія при броні:
-17,26 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
396.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
306,86
Економія при броні:
-19,30 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
397.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,76
Економія при броні:
-20,20 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
398.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,39
Економія при броні:
-15,83 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
398.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
259,79
Економія при броні:
-9,05 грн
250,74
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
399.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
149,86
Економія при броні:
-6,08 грн
143,78
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
399.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
209,52
Економія при броні:
-8,23 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
402.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,38
Економія при броні:
-19,82 грн
287,56
грн
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