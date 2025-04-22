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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
408.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
306,14
Економія при броні:
-18,58 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
423.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
216,28
Економія при броні:
-14,99 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
424.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
274,17
Економія при броні:
-15,36 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
425.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,01
Економія при броні:
-1,25 грн
28,76
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
427.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
231,53
Економія при броні:
-15,86 грн
215,67
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
427.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
298,88
Економія при броні:
-11,32 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
430.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,76
Економія при броні:
-20,20 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
432.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,65
Економія при броні:
-21,09 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
432.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
39,64
Економія при броні:
-1,58 грн
38,06
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
432.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,31
Економія при броні:
-20,75 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
433.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
269,15
Економія при броні:
-10,35 грн
258,80
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
434.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
121,92
Економія при броні:
-6,90 грн
115,02
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
435.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
261,07
Економія при броні:
-10,33 грн
250,74
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
436.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,03
Економія при броні:
-14,47 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
436.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
309,11
Економія при броні:
-21,55 грн
287,56
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
436.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
149,40
Економія при броні:
-5,62 грн
143,78
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
437.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
210,43
Економія при броні:
-9,14 грн
201,29
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
439.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,09
Економія при броні:
-19,53 грн
287,56
грн
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