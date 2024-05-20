Аксотроф™ розчин для перорального застосування ампула 10 мл, №20 - Запоріжжя (746580) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Всього: розчин для перорального застосування (18)
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
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Всього: розчин для перорального застосування (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Всього: ампула (10)
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (40)
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Народна аптека
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), ампула (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5