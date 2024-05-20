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Аксотроф™ розчин для перорального застосування ампула 10 мл, №20 - Запоріжжя (746580) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
540,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: розчин для перорального застосування (18)
580,00
Економія: -58,00 грн
522,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
640,00
Економія: -118,00 грн
522,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: розчин для перорального застосування (3)
599,69
Економія: -61,68 грн
538,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), ампула (10)
610,53
Економія: -84,44 грн
526,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
593,99
Економія: -84,08 грн
509,91 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
580,00
Економія: -58,00 грн
522,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -58,00 грн
522,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
574,96
Економія: -65,05 грн
509,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (10)
576,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
597,60
Економія: -59,24 грн
538,36 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
540,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
607,81
Економія: -83,32 грн
524,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), ампула (10)
600,50
Економія: -76,01 грн
524,49 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
540,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3), ампула (13)
610,71
Економія: -85,90 грн
524,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), ампула (15)
608,45
Економія: -69,98 грн
538,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), ампула (8)
587,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), ампула (16)
611,52
Економія: -86,69 грн
524,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
611,69
Економія: -86,96 грн
524,73 грн