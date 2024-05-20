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BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл - Запоріжжя (748677) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
52,00
Економія: -6,00 грн
46,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
106,74 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
60,00
Економія: -14,00 грн
46,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
124,42 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
116,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
125,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
124,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
125,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
125,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
107,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (6)
124,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
102,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (3)
112,49 грн