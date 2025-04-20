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Віта-антацид (Vita-antacid)
Віта-антацид (Vita-antacid)
Запоріжжя
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Київська, 1-В
412.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
431.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
29,30
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
443.1 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
443.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
444.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
31,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
450.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
29,40
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
451.4 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
14,70
грн
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