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Віта-антацид (Vita-antacid)
Віта-антацид (Vita-antacid)
Київ
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Доступно в 4 аптеках у Київ
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
28,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
7.3 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Гната Юри, 3
10.0 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
27,10
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
10.4 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
13,50
грн
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В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
17.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Ходосівка, вул. Березова, 2
20.1 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
27,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Українка, вул. Київська, 1-В
36.3 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Українка, вул. Соснова, 6
36.6 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
24,30
грн
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