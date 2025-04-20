Київ
Віта-антацид (Vita-antacid)

Віта-антацид (Vita-antacid)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
315.7 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
334.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
27,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
348.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
354.1 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
38,80 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
355.6 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
27,10 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
356.1 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота та Здоров'я
13,50 грн
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