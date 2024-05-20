VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Запоріжжя (745861) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Українка, вул. Соснова, 6
Аптекар
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Харченка Євгенія (Бортничі), 31
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Віталюкс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Аптекар
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Віталюкс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
Аптекар
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Практична, 3-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42