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VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Львів (745861) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (7)
26,27 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (6)
26,19 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (11)
55,12 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
Всього: упаковка (5)
27,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (4)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (19)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Всього: упаковка (2)
26,99 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: упаковка (13)
27,07 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
Всього: упаковка (2)
30,13 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
26,20 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (7)
26,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (9)
27,07 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (21)
27,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
26,19 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
26,19 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (9)
26,28 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (4)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
15,80 грн