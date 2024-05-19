VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Львів (745861) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Віталюкс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Аптекар
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Віталюкс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Аптекар
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Аптекар
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В