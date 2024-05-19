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VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Харків (745861) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (6)
16,92 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Українка, вул. Соснова, 6
Всього: упаковка (4)
27,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Всього: упаковка (8)
26,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Харченка Євгенія (Бортничі), 31
Всього: упаковка (4)
28,82 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
Всього: упаковка (5)
27,51 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Всього: упаковка (14)
26,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
Всього: упаковка (10)
30,22 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (7)
27,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (6)
26,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (8)
26,28 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (6)
27,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Всього: упаковка (5)
28,81 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
Всього: упаковка (14)
26,28 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (16)
26,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (12)
30,12 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (21)
27,50 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (4)
26,28 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (9)
26,28 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
26,19 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
15,80 грн