VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Харків (745861) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Українка, вул. Соснова, 6
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Харченка Євгенія (Бортничі), 31
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
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Київ, вул. Драгоманова, 38-А
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Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
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Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Аптекар
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Аптекар
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В