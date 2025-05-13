Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
443.6 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
656,33
Економія при броні: -19,69 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн