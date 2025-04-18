Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
902,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
452.6 км
NOW KID VITS BERRY (КІД ВІТС) ЯГІДНИЙ ВИБУХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ таблетки жувальні №120
NOW INTERNATIONAL
900,00
Економія при броні: -1,00 грн