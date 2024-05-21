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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Запоріжжя (632560) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
36,27
Економія: -3,68 грн
32,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
33,44
Економія: -3,59 грн
29,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (6)
30,86
Економія: -3,88 грн
26,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
35,67
Економія: -2,05 грн
33,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
34,17
Економія: -2,40 грн
31,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (6)
34,04
Економія: -2,27 грн
31,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
34,22
Економія: -6,93 грн
27,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (3)
31,06
Економія: -2,23 грн
28,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
33,89
Економія: -4,17 грн
29,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (5)
30,55
Економія: -1,72 грн
28,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (6)
31,13
Економія: -3,30 грн
27,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
30,34
Економія: -1,51 грн
28,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
36,82
Економія: -3,20 грн
33,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (8)
30,85
Економія: -2,02 грн
28,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
34,59
Економія: -2,82 грн
31,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (5)
36,06
Економія: -2,54 грн
33,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (5)
30,97
Економія: -3,14 грн
27,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (10)
34,72
Економія: -3,89 грн
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (3)
35,54
Економія: -2,64 грн
32,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (8)
30,75
Економія: -4,48 грн
26,27 грн