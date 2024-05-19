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VITA - ГЕПАР капсули, №30 - Львів (745874) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
45,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (2)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (8)
50,27 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
50,26 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
45,70 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Всього: упаковка (10)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (2)
47,97 грн
Аптекар
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Зачинено
Немішаєве, вул. Залізнична, 11
Всього: упаковка (11)
45,69 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (11)
50,26 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (16)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (6)
47,07 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
45,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (2)
47,97 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (1)
41,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (2)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (2)
45,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Всього: упаковка (3)
47,06 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
45,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (4)
178,10 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
41,02 грн