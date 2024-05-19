VITA - ГЕПАР капсули, №30 - Київ (745874) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, шосе Столичне, 103
В інших містах:
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дяченка, 13
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф