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VITA - ГЕПАР капсули, №30 - Київ (745874) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (6)
47,97 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (6)
45,70 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
45,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (4)
178,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (5)
45,69 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
41,02 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
Всього: упаковка (1)
47,98 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (15)
45,69 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (14)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Всього: упаковка (3)
47,06 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (2)
45,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
47,06 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: упаковка (3)
47,06 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (1)
41,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
Всього: упаковка (1)
45,69 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (5)
204,79 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дяченка, 13
Всього: упаковка (3)
47,98 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (2)
45,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (2)
47,97 грн