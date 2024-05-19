VITA - ГЕПАР капсули, №30 - Харків (745874) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 13
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Зазим'я, вул. Лісова, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4