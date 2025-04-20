Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
368,05
Економія при броні: -17,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,85
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,56
Економія при броні: -32,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,25
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
337,23
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
357,46
Економія при броні: -17,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
421,47
Економія при броні: -29,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
359,92
Економія при броні: -19,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
353,74
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
374,98
Економія при броні: -17,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
410,37
Економія при броні: -34,85 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
383,80
Економія при броні: -25,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,76
Економія при броні: -20,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
358,44
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
65.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,60
Економія при броні: -16,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,61
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
67.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
409,54
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
68.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,18
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
70.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
386,64
Економія при броні: -24,56 грн