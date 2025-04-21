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Ділатіл (Dilatil)
Ділатіл (Dilatil)
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
279,62
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
461,60
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
380,17
Економія при броні:
-2,91 грн
377,26
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
100.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Козацька, 54
110.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
332,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
111.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
113.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні:
-18,40 грн
220,60
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
113.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
302,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
114.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
409,88
Економія при броні:
-19,84 грн
390,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
135.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,20
Економія при броні:
-33,90 грн
202,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
167.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,54
Економія при броні:
-23,40 грн
350,14
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
167.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
362,49
Економія при броні:
-19,21 грн
343,28
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
180.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
314,60
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
189.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
191.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
194.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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