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Ділатіл (Dilatil)
Ділатіл (Dilatil)
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
114.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,83
Економія при броні:
-22,67 грн
347,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
251.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,45
Економія при броні:
-20,16 грн
341,29
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
254.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
258.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,39
Економія при броні:
-25,12 грн
344,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
259.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
357,41
Економія при броні:
-16,12 грн
341,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
265.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
362,96
Економія при броні:
-21,67 грн
341,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
266.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,74
Економія при броні:
-25,45 грн
341,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
269.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
408,03
Економія при броні:
-17,99 грн
390,04
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
270.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,00
Економія при броні:
-36,00 грн
319,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
276.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
381,61
Економія при броні:
-3,07 грн
378,54
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
286.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,23
Економія при броні:
-18,96 грн
344,27
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
305.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,04
Економія при броні:
-15,79 грн
348,25
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
306.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
357,13
Економія при броні:
-15,84 грн
341,29
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
338.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,20
Економія при броні:
-0,20 грн
239,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
341.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,84
Економія при броні:
-18,70 грн
351,14
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
342.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
279,62
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
342.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
455,55
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,00
Економія при броні:
-30,00 грн
325,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
343.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,82
Економія при броні:
-23,68 грн
350,14
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
343.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
407,02
Економія при броні:
-15,09 грн
391,93
грн
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