Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,52
Економія при броні: -16,36 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
152.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
360,67
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
152.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,91
Економія при броні: -25,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
159.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,79
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,26
Економія при броні: -24,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
163.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
415,17
Економія при броні: -25,13 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
164.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
174.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,66
Економія при броні: -20,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
180.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,89
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
195.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,94
Економія при броні: -13,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
353,60
Економія при броні: -12,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
244.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,14
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
251.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
412,37
Економія при броні: -36,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
252.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
255.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
413,87
Економія при броні: -21,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
257.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
360,98
Економія при броні: -34,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
257.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
368,79
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
258.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,70
Економія при броні: -32,55 грн