Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
375,41
Економія при броні: -25,27 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
27.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,50
Економія при броні: -38,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,43
Економія при броні: -2,90 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 53
64.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
64.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
64.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
65.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 10-А
66.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,00
Економія при броні: -37,70 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
73.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
78.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
91.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,00
Економія при броні: -25,50 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"