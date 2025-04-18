Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
417,40
Економія при броні: -101,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
5.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
8.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
8.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
9.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні: -113,87 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
33.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,36
Економія при броні: -21,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
33.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,98
Економія при броні: -20,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Згурівка, вул. Українська, 11
88.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Драбів, вул. Центральна, 26
127.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,46
Економія при броні: -22,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черняхів, вул. Володимирська, 7
131.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,20
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
411,48
Економія при броні: -21,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
408,00
Економія при броні: -16,07 грн